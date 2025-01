Civilization 7 vuole essere come la prima dose di una droga, ma in senso positivo

Dopotutto, i videogiochi non sono docenti di Storia, ma il Dr. Andrew Johnson, storico senior di Firaxis e professore associato presso il Dipartimento di Antropologia Sociale dell'Università di Stoccolma, spera che la passione dello studio per la Storia ispiri i giocatori a prendere in mano un libro. È la ragione per cui fa questo lavoro, dopotutto.

Civilization 7 come una droga, ma che vi faccia bene

"Nell'altra vita insegno a studenti universitari e, mio Dio, non leggono!", ha detto Johnson. "E [voglio] cercare di farli interessare alla storia... se qualcuno gioca nei panni di Machiavelli, potrebbero interessarsi davvero allo scrittore. Forse Machiavelli ha già un nome abbastanza noto, ma magari [potrebbero scoprire] Amina [Regina di Zazzau], o pensare cose come 'Ok, questa è la dinastia Ming, che differenza c'è con la dinastia Han?'. Se questo può suscitare in qualcuno un interesse per la storia, è questo l'importante. Questo non è il libro di testo. Questa è la prima dose della droga che ti farà venir voglia di aprire un libro di testo. Questo se i libri di testo fossero droghe".

Inoltre, il docente afferma che convincere le persone a scoprire la storia e le figure famose citate nel gioco non è solo un effetto extra, è il motivo per cui ha accettato il lavoro. "È per questo che sono qui", ha detto. "Voglio solo che le persone apprezzino il mondo e la sua stranezza. Perché se si apprezza il mood in cui il passato era diverso, o come altri luoghi sono diversi, si può cambiare anche la propria quotidianità. E questo apre nuovi mondi. Questo rende possibili nuovi mondi. Se pensi che questo sia l'unico modo in cui le cose funzionano, l'unico modo in cui dovrebbero funzionare, allora sei bloccato in un'esistenza statica, e questo è noioso".

Vi lasciamo infine al trailer cinematografico di Civilization 7, che ricordiamo sarà disponibile dall'11 febbraio.