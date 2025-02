Cosa giocherete questo fine settimana? Civilization 7, Tomb Raider 4-6 Remastered o Elden Ring: Nightreign?

Cosa giocherete questo fine settimana? Il weekend finalmente è arrivato e questo significa che in tanti avranno molto più tempo a disposizione per saziare la propria passione videoludica. Noi come al solito siamo curiosi di sapere con quali giochi trascorrerete sabato e domenica. Del resto c'è l'imbarazzo della scelta tra le nuove uscite degli ultimi giorni e quelle delle scorse settimane.

Le remaster di Tomb Raider e le beta di Elden Ring: Nightreign e Monster Hunter

Ieri, invece, è arrivato nei negozi Tomb Raider IV-VI Remastered, la seconda raccolta realizzata da Aspyr con delle riedizioni tirate a lucido delle avventure originali di Lara Croft per meglio adattarsi alle piattaforme di gioco moderne. Nella nostra recensione abbiamo lodato il lavoro di restauro realizzato dagli sviluppatori, consigliando la raccolta senza remore ai fan della serie, per quanto i capitoli Chronicles e The Angel of Darkness risultano poco brillanti per colpa di un materiale di origine debole e già criticato al tempo.

Lara Croft nella raccolta Tomb Raider IV-VI Remastered

Oltre alle novità uscite negli ultimi giorni, questo fine settimana per certi versi si può guardare un po' al "futuro". Infatti, è in corso il network test a numero chiuso di Elden Ring: Nightreign, che offre la possibilità di provare in anteprima il nuovo titolo incentrato su multiplayer e meccaniche roguelike di FromSoftware, problemi ai server permettendo. Non solo, si sta svolgendo anche l'ultima fase della beta di Monster Hunter Wilds, in vista del debutto nei negozi fissato al 28 febbraio.

E voi con quali giochi passerete questo weekend? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.