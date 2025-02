Il Network Test di Elden Ring Nightreign verrà esteso con una nuova sessione oggi, ecco gli orari aggiornati

Tramite il profilo X ufficiale della serie Elden Ring, FromSoftware ha annunciato che estenderà il Network Test di Elden Ring Nightreign con una nuova sessione . Per la precisione inizierà oggi, 15 febbraio, alle 12:00 italiane . Non è stata indicata un orario di chiusura, ma supponiamo sarà alle 15:00, visto che tutte le altre fasi durano esattamente tre ore ciascuna. Ricordiamo inoltre che oggi è in programma anche un'altra sessione, tra le 20:00 e le 23:00 italiane.

Tutte le fasi del Network Test di Elden Ring Nightreign

Vediamo di seguito date e orari aggiornati delle varie fasi del network test di Elden Ring Nightreign:

14 febbraio: dalle 12:00 alle 15:00 - Conclusa

15 febbraio: dalle 4:00 alle 7:00 - Conclusa

15 febbraio: dalle 12:00 alle 15:00 (?) - Nuova

15 febbraio: dalle 20:00 alle 23:00

16 febbraio: dalle 12:00 alle 15:00

17 febbraio: dalle 4:00 alle 7:00

Ricordiamo che i Network Test sono a numero chiuso, ovvero può prendervi parte solo chi si è iscritto in precedenza e ha ricevuto un invito da FromSoftware. Se non siete tra i fortunati, potete comunque farvi un'idea del gioco leggendo il nostro provato di Elden Ring Nightreign che abbiamo pubblicato pochi giorni fa.

Il lancio del gioco è in programma per il 30 maggio su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. Al momento non è chiaro se in futuro ci sarà una nuova fase di test.