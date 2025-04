Il chip M5 arriverà presto sui prossimi iPad Pro e MacBook, secondo un rumor

A questo dovrebbe poi affiancarsi il nuovo modello di MacBook Pro con chip M5 , seguendo quanto fatto gli anni precedenti. Nonostante il salto in avanti dal punto di vista delle prestazioni, possiamo non aspettarci cambiamenti significativi in termini di design. Un po' a sorpresa, malgrado la recente uscita del modello di MacBook Air con chip proprietario M4, Apple starebbe già lavorando anche al nuovo modello di MacBook Air con chip M5,

Chip M6 nel 2026?

Le novità non finiscono qui, dal momento che si parlerebbe già di un probabile chip M6 su cui Apple sarebbe al lavoro, previsto in uscita nel 2026, con un significativo salto in avanti nelle prestazioni generali, un cambiamento sostanziale nel design di MacBook Pro e l'adozione di un display OLED. Tra i miglioramenti più attesi potrebbe esserci in particolare l'introduzione di un modem proprietario: nello specifico, tale scelta consentirebbe di aumentare ulteriormente l'ottimizzazione dei dispositivi, aumentando le prestazioni ed estendendo l'autonomia.

iPad Pro con chip M6 (immagine puramente indicativa)

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni e previsioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia di Cupertino. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.