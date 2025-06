PlayStation 1 è salva: un ingegnere ha creato una motherboard per riparare le unità rotte

PlayStation 1 ha più di 30 anni (fu lanciata nel 1994) e Sony non offre più da tempo supporto tecnico per ripararla. È normale che sia così e l'abbandono da parte del produttore fa parte del ciclo di vita di ogni console. PlayStation 1 è anche una console amatissima in ambito retrogaming, visto che per molti ha rappresentato la prima macchina da gioco. Tanti continuano a usarla, ma come fare in caso di rottura delle componenti fondamentali?

A risolvere il problema arriva l'ingegnere Lornetio Brodesco con la sua nsOne (che sta per "Not Sony's One"), una scheda madre personalizzata per PlayStation 1, che si inserisce nella scocca del modello originale (quindi non in PS One) e su cui si possono montare i chip originali della console.