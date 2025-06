I display AMOLED flessibili dominano il mercato degli smartphone: sono sul 60% dei dispositivi

Nel primo trimestre del 2025, gli smartphone dotati di AMOLED hanno rappresentato il 63% delle spedizioni globali totali, in aumento rispetto al 57% dello stesso periodo dell'anno precedente. Al contrario, gli smartphone basati su LCD sono scesi al 37%, proseguendo il loro costante declino. "L'AMOLED si sta ormai affermando saldamente come la tecnologia di visualizzazione mainstream negli smartphone", ha affermato Jusy Hong, Senior Research Manager di Omdia. "Omdia prevede che la quota di AMOLED nelle spedizioni globali di smartphone supererà il 60% quest'anno, con spedizioni totali che supereranno i 750 milioni di unità entro la fine del 2025."

La crescita degli AMOLED flessibili

L'aumento dell'adozione degli AMOLED è trainato principalmente dai pannelli AMOLED flessibili, con i produttori cinesi che stanno espandendo la produzione a un ritmo sostenuto. Il rapporto mostra in particolare che le spedizioni di pannelli AMOLED dai produttori cinesi hanno raggiunto i 364 milioni di unità lo scorso anno, con un aumento di oltre 120 milioni di unità rispetto al 2023.

Il grafico mostra l'andamento della quota di mercato delle spedizioni di smartphone in base alla tecnologia del display (fonte: Omdia)

Attenzione però, perché usare un pannello AMOLED flessibile non significa che lo smartphone sarà un pieghevole. Un OLED flessibile si basa su un substrato flessibile (solitamente poliammide), con il produttore del dispositivo che può piegare o curvare i display. L'utente finale non è in grado di piegare effettivamente il dispositivo, ma questi display hanno il vantaggio di essere più leggeri, più sottili e più durevoli rispetto ai display a base di vetro. È però vero che gli OLED flessibili di seconda generazione possono essere piegate dall'utente come nel caso, ad esempio, dei cosiddetti smartphone pieghevoli.

Fatta questa dovuta precisazione, il rapporto snocciola altri dati interessanti: Apple e Samsung continuano a guidare l'adozione degli AMOLED, con Apple che ha raggiunto il 100% e Samsung l'84% nel primo trimestre del 2025. Apple ha eliminato tutti i modelli basati su LCD entro la fine del 2024, con l'iPhone SE (3a generazione) come ultimo modello. Mentre i fornitori cinesi di smartphone stanno costantemente aumentando l'adozione di AMOLED, il loro tasso complessivo di penetrazione AMOLED rimane inferiore al 50%, in gran parte a causa della continua attenzione ai modelli a basso prezzo.

Le spedizioni di smartphone con display AMOLED flessibili hanno raggiunto i 151 milioni di unità nel primo trimestre del 2025, rappresentando una crescita del 15% su base annua (YoY). Questa categoria, che include i display pieghevoli, ha mantenuto una crescita annuale costante nella fascia del 20% negli ultimi tre anni. Le spedizioni totali per l'intero anno sono salite a 566 milioni di unità nel 2024, rispetto ai 442 milioni di unità nel 2023.

Nel frattempo, i display AMOLED rigidi stanno rapidamente perdendo terreno. Le spedizioni sono diminuite dell'1% su base annua nel primo trimestre del 2025, raggiungendo solo 36 milioni di unità, con Samsung che rappresenta la maggior parte di questo volume. La crescente disponibilità di pannelli AMOLED ha infatti permesso alla tecnologia di raggiungere fasce di prezzo più accessibili. Il prezzo medio di vendita degli smartphone AMOLED è sceso a $510 nel primo trimestre del 2025. Sebbene i pannelli LCD dominino ancora il segmento di fascia ultra-bassa sotto i $100 a causa del loro costo inferiore, l'adozione di AMOLED sta accelerando negli smartphone con un prezzo inferiore a $200.

Voi che cosa ne pensate di questa evoluzione? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto i pannelli OLED con stampa a getto d'inchiostro potrebbero essere in arrivo sugli smartphone Xiaomi.