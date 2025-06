Notifiche Android: un errore può indirizzare a link diversi da quelli mostrati

I link nelle notifiche Android potrebbero essere alterati per indirizzare l'utente su siti web non legittimi. Vediamo tutti i dettagli in merito.

Nelle ultime ore è stato segnalato un bug legato alle notifiche di Android. Aprendo il link che appare dalla notifica, infatti, pare che l'utente possa essere ingannato aprendo un determinato link, per poi in realtà essere indirizzato a un sito web completamente diverso da quello mostrato. Prima di tutto, Google ha confermato l'esistenza di questa problematica ed è attualmente al lavoro per trovare una soluzione, ma per sicurezza suggerisce agli utenti di evitare l'apertura di qualsiasi tipo di link, in attesa di un futuro aggiornamento.

Un bug potenzialmente pericoloso Partiamo dall'origine. La segnalazione arriva da Gabriele Digregorio, ricercatore di sicurezza, che ha spiegato come il pulsante "Apri link" possa in realtà essere manipolato affinché l'utente venga indirizzato su altri siti web. Ciò avviene inserendo caratteri Unicode nascosti in un messaggio, quindi all'utente sembrerà di ricevere un link perfettamente normale. Secondo quanto mostrato, infatti, è possibile che il sistema mostri un link ad Amazon.com, per poi essere indirizzati a zon.com. Si tratta quindi di una dinamica potenzialmente pericolosa che potrebbe mettere a rischio la sicurezza degli utenti. La funzione "Apri link" è presente in varie app, come Whatsapp, Slack, Instagram e altri ancora. Pare che il problema si verifichi in particolar modo su Android 14, 15 e 16, quindi anche su Pixel 9 Pro.