I pannelli OLED con stampa a getto d'inchiostro stanno per arrivare sugli smartphone Xiaomi?

Stando alle fonti, TCL commercializza questi pannelli come Real OLED in quanto contengono una struttura di subpixel RGB completa.

TCL CSOT si starebbe preparando per iniziare a produrre pannelli OLED per smartphone con stampa a getto d'inchiostro . L'indiscrezione arriva da un nuovo rapporto dalla Cina e afferma anche che i primi prodotti a utilizzare questi nuovi display saranno gli smartphone Xiaomi 16 Pro e Redmi K90 Pro.

Le specifiche dei nuovi OLED TCL

Il rapporto afferma che questi nuovi pannelli offriranno una risoluzione 2K, ovvero 2048 x 1080. Si tratterebbe in effetti di un downgrade rispetto alla risoluzione dello Xiaomi 15 Pro, che è di 3200x1440. Se ipotizziamo una dimensione del display di 6,7 pollici, ciò si traduce in un PPI di 345. Il mese scorso CSOT ha dimostrato pannelli per smartphone con stampa a getto d'inchiostro da 326 PPI.

Xioami 15 Pro

Si tratta di uno sviluppo interessante perché CSOT ha annunciato di aver iniziato la produzione di massa di display OLED stampati presso la sua linea di produzione Gen 5.5 verso la fine del 2024. I primi pannelli usciti da questa linea di produzione erano però per monitor 4K da 21,6 pollici, destinati al mercato medico. Il fatto che CSOT sta iniziando a produrre pannelli per smartphone così rapidamente, e mira a fornirli a due modelli di smartphone ad alto volume, è davvero notevole.

TCL CSOT inizialmente mirava a produrre pannelli OLED per TV nel suo stabilimento di stampa a getto d'inchiostro, ma in seguito ha aggiornato i suoi piani per produrre display più piccoli, mirando al mercato IT e ai mercati di nicchia. E ora, se le voci sono vere, potrebbe produrre pannelli per smartphone.

Ricordiamo infine che la tecnologia a getto d'inchiostro è nei fatti simile al funzionamento delle comuni stampanti; in questo modo permette di depositare i materiali organici che compongono i pixel in modo preciso ed efficiente, riducendo gli sprechi di materie prime e i costi dei macchinari. Voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.