AMD Ryzen 7 7800X3D in offerta su AliExpress: il re del gaming scende di prezzo

L'AMD Ryzen 7 7800X3D, una delle CPU più ambite dagli appassionati di videogiochi e creatività, è in offerta su AliExpress a 319,88€, con uno sconto del 23% rispetto al prezzo precedente di 420€. Si tratta del prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, per un processore che difficilmente scende sotto i 350€. Potete acquistarlo da questo link .

Grafica integrata e supporto alle ultime tecnologie

Nonostante sia pensato per essere abbinato a una GPU dedicata, il Ryzen 7 7800X3D offre una scheda grafica integrata AMD RDNA 2, utile per il primo avvio o per build temporanee. Il TDP è di 120W, ma gestibile con un buon sistema di raffreddamento (non incluso). Il socket AM5 garantisce compatibilità con le nuove schede madri e un percorso di upgrade di lunga durata.

Il processore AMD Ryzen 7

Questa CPU è pensata per chi cerca il massimo frame rate nei titoli competitivi come Fortnite, Valorant o Warzone, ma anche per chi lavora con applicazioni creative che sfruttano bene la cache extra. Con lo sconto attuale, il Ryzen 7 7800X3D è la miglior scelta possibile sotto i 350€ per una build di fascia alta pronta per il futuro.