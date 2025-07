X testa le Community Notes scritte da AI: rischi e vantaggi di questa scelta

Con questa nuova iniziativa, X userà Grok , il suo modello IA, ma anche altri strumenti esterni collegati tramite API , per far sì che anche l'intelligenza artificiale possa generare note. Tuttavia, ogni nota generata dall'IA dovrà comunque passare attraverso lo stesso processo di verifica umana delle note scritte dalle persone.

Le criticità

Le IA, spesso, faticano a comprendere alcuni contesti e questo sistema rischierebbe di aumentare ulteriormente la confusione relativa ad alcune notizie alimentando, così, la disinformazione sulla piattaforma. Il tema delle "allucinazioni" è, purtroppo, una piaga che ancora affligge troppi sistemi IA e nella comprensione di un testo potrebbe generare ulteriori errori.

Un altro problema riguarda il sovraccarico di lavoro per i revisori umani: troppe note da controllare potrebbero scoraggiare i volontari. Per ora, le note AI non sono ancora visibili pubblicamente. X testerà questa novità per alcune settimane e poi deciderà se implementarla su scala più ampia. Tra le ultime novità in casa X segnaliamo anche l'introduzione di un nuovo sistema di Chat.