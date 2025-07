Marvel ci porta dietro le quinte de I Fantastici Quattro: Gli Inizi

I Fantastici Quattro: Gli Inizi è protagonista di un dietro le quinte in cui il regista del film, Matt Shakman, e il produttore, Kevin Feige, parlano dell'ambizioso progetto di portare il celebre quartetto sul grande schermo con una trasposizione cinematografica.

Come sappiamo, in precedenza I Fantastici Quattro sono stati protagonisti di film che però non hanno sempre centrato l'obiettivo né si avvicinavano ai livelli qualitativi imposti dal Marvel Cinematic Universe, ma stavolta sembra che tutto sia stato fatto con grande cura e attenzione.

Matt Shakman ha detto di essere sempre stato un fan di questi supereroi, di aver cominciato a leggere i loro fumetti da piccolo e dunque non poteva lasciarsi sfuggire l'occasione di aiutarli a compiere questo grande passo verso il cinema.

Kevin Feige, dal canto suo, ha parlato della grande importanza di un film sui Fantastici Quattro, alludendo all'iconicità dei vari Mr. Fantastic, la Donna Invisbile, la Torcia Umana e la Cosa, finalmente alle prese con un progetto dei Marvel Studios.