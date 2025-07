L'assistenza via chat di WhatsApp potrebbe diventare più veloce su iPhone e iPad: cosa cambia nella beta iOS

Finora, infatti, gli utenti che avevano bisogno di assistenza dovevano spiegare subito il problema e spesso allegare immagini o screenshot per chiarire la situazione. Questo passaggio, obbligatorio, poteva risultare un ostacolo per chi desiderava avviare una semplice richiesta o ottenere informazioni rapidamente. La nuova implementazione elimina questa fase iniziale, rendendo più diretto e immediato l'accesso al supporto.

WhatsApp sta sperimentando una nuova modalità di contatto con l'assistenza direttamente in-app, mirata a semplificare l'interazione con il supporto tecnico. La funzione, attualmente disponibile per alcuni utenti che utilizzano la versione beta 25.20.10.74 per iOS disponibile tramite TestFlight, consente di aprire una conversazione con il supporto ufficiale senza dover compilare un modulo preliminare .

La chat diretta con l'assistenza WhatsApp

Per accedere alla chat con l'assistenza, nella beta è ora necessario aprire le "Impostazioni" dell'app, selezionare la voce "Aiuto", quindi "Centro assistenza". In fondo alla schermata compare l'opzione "Serve ulteriore assistenza? Contattaci". Alla prima attivazione, viene mostrata una schermata introduttiva che spiega il funzionamento del servizio. Dalla seconda volta in poi, selezionando l'opzione, si aprirà direttamente la chat con il supporto ufficiale.

La nuova chat di assistenza WhatsApp su iOS

Il sistema mantiene le stesse caratteristiche di sicurezza già note: il canale è contrassegnato dal badge di verifica che certifica l'autenticità del profilo, un elemento utile per distinguere il supporto ufficiale da eventuali tentativi di phishing o frodi. La conversazione avviene dunque in un ambiente protetto e verificato, a tutela della privacy e dei dati personali degli utenti.

All'interno della chat, le risposte iniziali sono gestite da un sistema basato su intelligenza artificiale, progettato per offrire soluzioni rapide alle richieste più comuni. L'adozione dell'IA consente di gestire volumi elevati di richieste, riducendo i tempi di attesa. Tuttavia, se l'utente non trova soddisfazione nella risposta automatica o ha bisogno di un chiarimento ulteriore, può richiedere in qualsiasi momento l'intervento di un operatore umano.

Nonostante l'intelligenza artificiale offra un primo livello di assistenza utile per gli utenti inesperti, in alcuni casi le risposte risultano generiche o non perfettamente aderenti al problema specifico. È quindi prevista la possibilità di passare rapidamente a una conversazione con un incaricato reale, garantendo una gestione più approfondita delle richieste complesse. Per chi non può accedere all'app o preferisce un altro mezzo di comunicazione, resta comunque attiva la possibilità di contattare il supporto tramite email all'indirizzo support@whatsapp.com.

La funzione di apertura rapida della chat con il supporto è al momento disponibile per una selezione ristretta di beta tester su iOS, ma l'estensione a un numero maggiore di utenti è prevista nelle prossime settimane. Si tratta di un cambiamento che punta a migliorare l'efficienza del servizio clienti, facilitando l'accesso all'assistenza e riducendo la frizione nell'interazione con la piattaforma. Voi che cosa ne pensate? Avete mai provato a contattare l'assistenza WhatsApp? E com'è andata? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto WhatsApp testa anche le domande nei canali: sono in arrivo feedback diretti per gli admin su iOS.