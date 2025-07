WhatsApp testa le domande nei canali: feedback diretti per gli admin in arrivo su iOS

WhatsApp continua ad ampliare le funzionalità dei suoi canali, introducendo strumenti pensati per rendere più interattiva la comunicazione tra chi gestisce i contenuti e chi li segue. Con la versione beta per iOS 25.20.10.73, disponibile tramite TestFlight, è emersa una nuova funzione attualmente in fase di sviluppo: la possibilità per gli amministratori di canali di pubblicare domande, ricevendo risposte dirette dagli utenti . La nuova feature è pensata per favorire il dialogo e raccogliere opinioni: sarà accessibile tramite il menu degli allegati all'interno dei canali, dove comparirà una nuova voce dedicata. Ecco come funzionerà più nel dettaglio.

Feedback diretti dai propri utenti

Dalle prime informazioni raccolte, la nuova funzione permetterà agli amministratori dei canali di creare una domanda da condividere come aggiornamento all'interno del proprio canale. Gli utenti che visualizzano il messaggio potranno rispondere direttamente, offrendo un contributo che sarà visibile solo all'amministratore. In questo modo, WhatsApp introduce un meccanismo di raccolta feedback privato, utile per comprendere meglio opinioni, preferenze o suggerimenti dei propri iscritti.

Con la nuova funzione in test su iOS, gli amministratori di canali WhatsApp possono pubblicare domande, ricevendo risposte dirette dagli utenti

Una volta pubblicata una domanda, tutte le risposte saranno consultabili accedendo al messaggio corrispondente nel canale. L'interfaccia mostrerà i commenti in modo organizzato, semplificando l'analisi dei contenuti ricevuti. Attenzione però: se l'amministratore decide di eliminare la domanda, tutte le risposte collegate verranno cancellate in maniera definitiva, senza possibilità di recupero.

Dal punto di vista pratico, la funzione si presta a diversi utilizzi. Gli amministratori potranno usarla per raccogliere opinioni su temi da trattare, sondare l'interesse per eventuali iniziative, oppure semplicemente stimolare la partecipazione con domande aperte. In un canale dedicato alle notizie locali, ad esempio, si potrebbero chiedere ai follower quali argomenti vorrebbero vedere approfonditi, permettendo una maggiore personalizzazione dei contenuti.

Un ulteriore vantaggio della funzione riguarda la riservatezza delle interazioni. Le risposte inviate dai follower resteranno visibili esclusivamente agli amministratori del canale: non saranno pubbliche, né soggette a commenti o reazioni da parte di altri iscritti.

Anche se si tratta ancora di una funzionalità in fase di sviluppo, il meccanismo appare già definito nelle sue linee principali. Resta inteso che, trattandosi di una versione beta, l'interfaccia e le modalità d'uso potrebbero subire modifiche. Non è ancora stata comunicata, invece, una data ufficiale per l'arrivo della funzione sulla versione stabile dell'app, ma ulteriori dettagli sono attesi nelle prossime settimane, man mano che lo sviluppo prosegue.

Intanto, l'introduzione di nuovi strumenti su WhatsApp prosegue: su Android, per esempio, WhatsApp vi dirà quante persone stanno scrivendo nei gruppi. Voi che cosa ne pensate? C'è qualcosa che secondo voi ancora manca sull'app Meta?