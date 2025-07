La coppia di laccetti Blu-Rosso per Nintendo Switch 2 è disponibile su Amazon con un piccolo sconto

Su Amazon sono disponibili i laccetti Blu-Rosso in coppia per Nintendo Switch 2 a 10,45 € rispetto al prezzo mediano di 12,90 €. Si tratta quindi di un piccolo sconto che può comunque rivelarsi utile. Se siete interessati, potete acquistare i laccetti tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , con la consegna garantita entro il giorno successivo all'acquisto. Come sempre, se richiesto entro 14 giorni, è possibile fare il reso. Vediamo meglio le caratteristiche di questi laccetti.

Caratteristiche dei laccetti per Nintendo Switch 2

Nella confezione troverete la coppia di laccetti nelle colorazioni Blu e Rosso. Si tratta di un prodotto molto utile, dato che conferiscono maggiore sicurezza e stabilità. Possono essere utilizzati collegandoli a un controller Joy-Con per Switch 2 (non sono compatibili con i controller Joy-Con per Nintendo Switch). I laccetti possono essere fatti scattare in posizione con grande facilità, e si possono rimuovere semplicemente premendo il pulsante di rilascio sul Joy-Con 2.

I laccetti per Nintendo Switch 2

Si tratta di un acquisto molto importante, dato che i laccetti impediscono che i Joy-Con possano scivolare dalle mani e cadere (e in ogni caso, dato che si indossano al polso, il rischio di cadute accidentali è nettamente ridotto). Inoltre migliorano anche l'impugnatura e offrono una presa più sicura e stabile, migliorando l'esperienza di gioco.