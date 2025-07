WhatsApp vi dirà quante persone stanno scrivendo nei gruppi: come funziona l'indicatore in prova su Android

In passato, l'app mostrava soltanto il nome di un singolo partecipante in fase di digitazione nel riepilogo della chat. Questo limite impediva di comprendere se altri membri fossero coinvolti nella conversazione senza aprire direttamente la chat. Ora la visualizzazione viene aggiornata con un nuovo indicatore che segnala il numero totale di persone che stanno scrivendo nello stesso momento. Ma andiamo a vedere nel dettaglio come funziona questa modifica.

WhatsApp continua a introdurre piccole ma significative novità per migliorare l'esperienza d'uso nelle conversazioni di gruppo. Con l'ultima versione beta per Android, sta arrivando una nuova funzionalità che consente di sapere quante persone stanno scrivendo contemporaneamente in una chat di gruppo . Una modifica discreta, ma che può rivelarsi utile per interpretare in tempo reale l'attività nei gruppi più attivi.

Il nuovo indicatore di WhatsApp

Secondo quanto emerso dalla versione 2.25.20.17 di WhatsApp beta per Android, disponibile sul Google Play Store, la funzione è stata abilitata per un buon numero di tester. Quando più partecipanti iniziano a scrivere simultaneamente in una chat di gruppo, l'interfaccia non mostra più un nome singolo, ma una stringa informativa come "2 persone stanno scrivendo" oppure "3 persone stanno scrivendo". Il cambiamento avviene direttamente nella schermata della lista chat, quindi visibile senza accedere al gruppo.

Il nuovo indicatore è semplice ma efficace (fonte: wabetainfo)

Questa implementazione offre una maggiore trasparenza sull'attività in corso nei gruppi, rendendo più facile capire se la conversazione è particolarmente animata. In contesti con molti partecipanti attivi, sapere che diverse persone stanno scrivendo può far intuire che nuovi messaggi sono in arrivo, aiutando a decidere se aprire la chat subito oppure attendere.

La novità si dimostra particolarmente utile nei gruppi affollati, dove spesso le risposte si sovrappongono o arrivano in rapida sequenza. Avere un'idea dell'intensità dell'interazione può aiutare gli utenti a gestire meglio i tempi di lettura o risposta. Al contrario, in situazioni più tranquille, l'assenza di questo tipo di indicazione suggerisce che l'attività del gruppo è momentaneamente ferma.

Va precisato che l'indicatore aggiornato riguarda esclusivamente la digitazione di messaggi testuali. In caso di invio simultaneo di messaggi vocali, l'app continua per ora a comportarsi come in precedenza, mostrando soltanto un nome nella lista chat, senza indicazioni multiple.

Come spesso accade con le versioni beta, l'uscita sulla versione definitiva potrebbe subire modifiche o perfezionamenti sulla base dei feedback raccolti durante la fase di test. Voi comunque che cosa ne pensate? Potrebbe essere una novita utile? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto anche le reaction durante le chiamate sono in arrivo, e si potrà usare qualsiasi emoji.