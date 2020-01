Nintendo, il 96% dei ricavi arriva da Switch, solo briciole dal mobile

I recenti dati finanziari di Nintendo mostrano come la grande N stia vivendo un periodo piuttosto florido. Switch è una console dal successo enorme, tanto grande da mettere in ombra tutte le altre componenti dell'azienda. Ben il 96% dei ricavi, infatti, deriva dalla console ibrida, lasciando le briciole al 3DS, agli amiibo, ma soprattutto alla divisione mobile.



Il fatto che la maggior parte dei ricavi di un'azienda come Nintendo derivi dalla sua console principale, da una parte indica l'ottimo lavoro fatto nell'ideazione e commercializzazione dell'hardware e nella composizione della line-up software, dall'altra mette in mostra una potenziale debolezza sul medio/lungo periodo. Una flessione delle vendite di Switch, magari legata all'arrivo di PS5 e Xbox Series X, potrebbe avere effetti poco piacevoli per le casse del colosso di Kyoto. Forse anche per questo Nintendo si sta espandendo nel business dei parchi di divertimenti, con l'apertura del Super Nintendo World.



Fatto sta che al momento la console ibrida è responsabile del 96% delle entrare di Nintendo del terzo quarto dell'anno fiscale 2019. La divisione mobile, nonostante i vari Animal Crossing, Mario Kart World Tour e Fire Emblem Heroes, è ferma al 3%. Nintendo 3DS resiste con un dignitoso 1%, mentre il business degli amiibo, nonostante la bellezza delle statuine, è da considerarsi morente.



In tutto ciò va detto che Pokémon GO e il suo 2019 da record non ricadono in questi conti, essendo un gioco di Niantic.





