Samsung Galaxy S9 e S9+, Android 10 è disponibile in Italia

Samsung Galaxy S9 e S9+ ricevono Android 10 con un nuovo aggiornamento disponibile in Italia in queste ore, dove è iniziata la distribuzione da poche ore.



L'aggiornamento in questione richiede un download di circa 1,7GB, piuttosto sostanzioso perché, appunto, contiene il nuovo sistema operativo Android 10 finalmente disponibile anche su Samsung S9 e S9 .



Si tratta della versione G960FXXU7DTAA/G960FOXM7DTAA/G960FXXU7DTA3, che contiene all'interno anche la patch di sicurezza aggiornata al primo gennaio 2020. Sostanzialmente, si tratta del rollout continuato da quello già emerso nelle ore scorse in Germania e Stati Uniti, arrivato finalmente anche in Italia.



L'aggiornamento ad Android 10 porta con sé anche il software di sistema con la nuova interfaccia One UI 2.0, ovviamente, cosa che parifica Samsung Galaxy S9 e S9+ agli smartphone di alta fascia più recenti della compagnia. Difficile, a questo punto, che l'aggiornamento in questione possa raggiungere anche i Galaxy S8.