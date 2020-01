One Piece: capitolo 970 del manga, Oden VS Kaido nelle prime indiscrezioni

Il lungo flashback di One Piece dedicato a Barbabianca, Gol D. Roger e Kozuki Oden sta ormai per concludersi, probabilmente con il capitolo 970 del manga di Eiichiro Oda. Le prime indiscrezioni e i primi spoiler, nel momento in cui scriviamo, sono già disponibili: ecco cosa potrebbe accadere nel prossimo appuntamento con l'opera. Non leggete oltre, ovviamente, se non volete rovinarvi la sorpresa.

Nel capitolo 970 del manga di One Piece i lettori assisteranno probabilmente ad un epico scontro tra Kozuki Oden, legittimo erede al trono di Wano, e Kaido delle Cento Bestie, futuro membro dei Quattro Imperatori. Oden avrà con sé i suoi fidati guerrieri e alcune voci di corridoio sostengono inoltre che il padre di Oden stesso sia ancora vivo, e tenuto prigioniero da Orochi e Kaido. Al momento non sono noti maggiori dettagli, ma abbiamo delle immagini in anteprima che vi riportiamo più avanti, in calce all'articolo.

Il capitolo 970 di One Piece sarà disponibile per la lettura in formato cartaceo in Giappone nel fine settimana; da domenica sarà anche disponibile in digitale sul sito web Manga Plus, dove potrete leggerlo gratuitamente e legalmente. Vi terremo aggiornati.

ONEPIECE 970(Chapter/話)

"Oden Vs. Kaidou".

光月おでん VS. カイドウ

intelligence image【new-3P】;

詳細情報を更新;🧐 pic.twitter.com/3esWG2vQsx — biotiro (@biotiro1) January 30, 2020