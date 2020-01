Fortnite: Cavaliere Rosso e Testa di Pomodoro nel negozio del 30 gennaio 2020

Il nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2 è arrivato, e in questo rapido articolo vi raccontiamo tutti i contenuti, i dettagli e i prezzi direttamente dagli sviluppatori di Epic Games.

Il Cavaliere Rosso torna disponibile proprio oggi, nel negozio di Fortnite Capitolo 2. Ormai lo avrete imparato: è una delle skin più datate e apprezzate dalla community del Battle Royale di Epic Games. Essendo un costume leggendario, viene proposto al prezzo di 2000 V-buck, ben 20 euro al cambio; con lui torna anche Testa di Pomodoro, skin più contenuta e proposta a 1500 V-buck, circa 15 euro al cambio. I balletti in evidenza oggi sono infine Lunga vita al pomodoro, A orologeria e Punto di rottura.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite di oggi 30 gennaio 2020, con rispettivi prezzi; l'Aggiornamento 11.50 non è più arrivato, ma nel primo pomeriggio dovrebbero debuttare almeno nuove sfide a tempo straordinario. Vi terremo aggiornati.

Knight in shining armor 🛡️



Grab the Red Knight Outfit and the Crimson Axe Pickaxe in the Item Shop now! pic.twitter.com/HPHNmeJ3g3