Dragon Ball Super: la trasformazione in Super Saiyan è stata modificata, la rabbia non serve

Dragon Ball Z e Dragon Ball GT hanno insegnato agli spettatori (e ai lettori dei rispettivi manga) che per trasformarsi in Super Saiyan occorre una buona dose di rabbia: questo vale per già noti livelli del Super Saiyan, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3 e per il non canonico Super Saiyan 4. Ma Dragon Ball Super ha rimescolato le carte in tavola.

Con Dragon Ball Super, e precisamente con l'arco narrativo della Sopravvivenza degli Universi, la trasformazione in Super Saiyan è stata modificata, anche a livello concettuale. Semplicemente, Toriyama e Toyotaro hanno deciso che la rabbia non è più un fattore determinante per accedere ai vari livelli del Super Saiyan: basta avvertire un certo formicolio lungo la schiena e partire da quel punto per poi concentrarsi e trasformarsi. Lo ha spiegato Cabba alle sue amiche dell'Universo 6, per farle trasformare a loro volta.

I fan non hanno preso bene questa "modifica non necessaria" dell'Universo Dragon Ball. Alcuni, per sminuire la portata di questa rivelazione, hanno deciso che il procedimento così spiegato è valido solo per i Saiyan dell'Universo 6, e non anche per Goku e Vegeta. In realtà fino ad ora Dragon Ball Super non è più tornato sulla questione, ma vi terremo aggiornati.