Halo Infinite: lo Slipspace Engine consente agli sviluppatori di fare cose prima impossibili

Halo Infinite fornirà la base tecnologica per il futuro della serie attraverso il nuovo Slipspace Engine e 343 Industries sembra decisamente soddisfatta dei risultati che il team sta ottenendo nella costruzione del nuovo motore di gioco, che a quanto pare consente cose prima impossibili agli sviluppatori.



Il director Frank O'Connor ha affermato che lo Slipspace Engine di Halo Infinite è stato costruito pensando alla next gen non solo in termini tecnologici ma anche come possibilità offerte agli sviluppatori, rendendo più semplice il lavoro e l'implementazione di nuove caratteristiche rispetto a quello che si poteva fare in passato. "Dovevamo creare un engine che fosse più potente per lo sviluppo nella nuova generazione ma anche più agile, in modo che i creativi e gli sviluppatori fossero in grado di lavorarci più facilmente e più velocemente", ha spiegato.



"Questa base di lavoro tecnica è un elemento vitale per costruire una piattaforma per il futuro di Halo", ha affermato ancora O'Connor. Dello stesso avviso è anche l'engineering director David Berger, il quale ha affermato che lo Slipspace Engine di Halo Infinite consente effettivamente di fare cose che prima sarebbero state impossibili. "C'era la necessità di costruire strumenti che consentissero nuove caratteristiche che non erano possibili in precedenza. Bisogna consentire ai creatori di contenuti di avere spazio per ideare al di fuori degli standard attuali".



"I designer hanno maggior potere per risolvere veramente i problemi e provare a costruire qualcosa di più semplice e veloce rispetto a quanto si poteva fare prima", ha spiegato Berger.



Dallo spettacolare trailer dell'E3 2019 non si è visto praticamente nulla di ufficiale su Halo Infinite, che dovrebbe accompagnare il lancio di Xbox Series X sul mercato, al di là di alcune immagini concept e di una presunta immagine che mostra un rampino, anche se sulla veridicità quest'ultima i dubbi sono molti.