Dragon Ball FighterZ, Goku Ultra Istinto annunciato come DLC da Bandai Namco

Dragon Ball FighterZ vedrà l'arrivo di Goku Ultra Istinto come personaggio scaricabile: il DLC è stato annunciato da Bandai Namco, che fornirà ulteriori dettagli a febbraio.



Il mese prossimo, per la precisione l'8 e il 9 febbraio, si terranno infatti a Parigi le finali del Dragon Ball FighterZ World Tour, ed è proprio in tale occasione che il publisher presenterà il contenuto scaricabile.



Disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, Dragon Ball FighterZ interpreta la licenza dell'opera di Akira Toriyama nella maniera più tradizionale, ovverosia nella forma di un picchiaduro a incontri.



Il gioco, sviluppato dagli esperti di Arc System Works, autori della serie Guilty Gear, include un ampio roster di personaggi che è stato ulteriormente arricchito grazie ai DLC.