Xbox One, lo streaming da console è disponibile da oggi in Italia

Microsoft ha annunciato attraverso il blog Xbox Wire che lo streaming da Xbox One è disponibile da oggi anche in Italia per tutti gli utenti Xbox Insider in possesso di un telefono o di un tablet Android. Scopriamo come funziona.



Microsoft ha annunciato di aver espanso la platea di giocatori che potranno sperimentare lo streaming da Xbox One. In questo modo tutti gli utenti Xbox Insider in possesso di un telefono o tablet Android potranno streamare i giochi posseduti e installati su Xbox One, inclusi quelli su disco e quelli ottenuti tramite Xbox Game Pass.



Ecco i requisiti:



Far parte del programma Xbox Insider e avere una console predisposta alle preview

Avere un telefono o tablet equipaggiato con Android 6.0 e Bluetooth 4.0

Un controller Xbox One Wireless

Un account Microsoft con un profilo Xbox e una connessione Internet ad alta velocità