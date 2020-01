Solomon Program per Nintendo Switch, da Konami le prime immagini del gioco

Solomon Program, il nuovo RPG strategico prodotto da Konami per Nintendo Switch, si mostra con le prime immagini e con una serie di clip.



Come già riportato all'annuncio, Solomon Program propone un'esperienza simile ai vari Pokémon e Digimon, con spettacolari battaglie a turni fra mostri di vario genere.



Alcune di queste creature possono essere viste appunto nella galleria che trovate qui in calce, ma sono spuntate su Twitter anche alcune clip con brevi sequenze di gameplay.



I materiali in questione sono tratti da una demo del gioco disponibile in bundle con l'ultimo numero di MiraCoro Comic Ver. 2.0.