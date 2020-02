Dream League Soccer 2020, la recensione

La recensione di Dream League Soccer 2020 ci riporta alla realtà dei giochi di calcio su iOS e Android, impostati come piattaforme più che singoli progetti, da aggiornare di anno in anno con l'introduzione di novità più o meno rilevanti.



Si tratta dell'approccio scelto da PES, per fare un esempio di una certa rilevanza, e il titolo targato First Touch non fa eccezione, ripresentandosi su App Store e Google Play Store forte di numeri di tutto rispetto e di un impianto ben collaudato, che però non viene in alcun modo rivoluzionato con il passaggio alla nuova stagione.

Ciò vale in particolare per quanto concerne la struttura, che appare del tutto invariata.



Abbiamo da una parte una lunga e corposa carriera in stile Master League in cui bisogna affrontare squadre reali man mano che costruiamo la nostra formazione, sbloccando progressivamente nuovi giocatori da assegnare ai vari ruoli in sostituzione degli atleti sconosciuti disponibili all'inizio; dall'altra una modalità multiplayer online competitiva per due giocatori, che funziona bene e offre un gradito (nonché necessario!) extra rispetto ai contenuti prettamente single player.

La formula è ancora degna di interesse? Sicuramente si tratta di un'impostazione valida, che riesce fin dalle prime battute a offrire un minimo di sfida laddove invece il già citato PES si incarta nell'esigenza di partire dal fondo della classifica, con i suoi match asincroni, obbligandoci ad alcune ore di vittorie noiose con punteggi tennistici che non è in alcun modo possibile saltare.



Tuttavia, come accennato in apertura, non si vedono effettive novità e sarebbe stato carino, a tre anni dall'ultima recensione dedicata alla serie, trovare qualche modalità extra.