Apex Legends festeggia San Valentino con il ritorno della modalità Duo in Valentine's Day Rendezvous

Apex Legends ha trovato una maniera piuttosto appropriata di festeggiare il giorno di San Valentino attraverso la nuova iniziativa Valentine's Day Rendezvous, che presenta sostanzialmente il ritorno della modalità Duo, con squadre composte da due giocatori, che in qualche modo richiama la coppia e dunque il concetto della festività in questione.



L'evento Valentine's Day Rendezvous durerà dall'11 al 18 febbraio 2020 e presenta dunque il ritorno della modalità Duo in Apex Legends, una modalità di gioco multiplayer a coppia che introduce dunque questa ulteriore opzione rispetto allo standard composto dallo scontro a squadre composte da tre giocatori. Non è la prima volta che tale opzione viene introdotta nel gioco, visto che è stata già testata con buon successo in precedenza, dunque i giocatori più assidui sanno già bene di cosa si tratti.



Inoltre, nel corso dell'evento i punti esperienza saranno raddoppiati all'interno della modalità Rendezvous, con la possibilità di ottenere 20.000 punti al giorno. Tra le ricompense troviamo un emblema commemorativo di San Valentino che si ottiene semplicemente partecipando all'evento tra l'11 e il 18 febbraio, la skin per armi "Through the Heart" e i banner "Love of the Game" che ritornano disponibile in sconto speciale, oltre a una nuova skin lovey-dovey per Revenant disponibile per coloro che hanno Twitch Prime.



Bisogna anche fare caso ai giorni in cui vengono messe a disposizione le varie ricompense, tuttavia, perché variano nel corso dell'evento: dall'11 al 14 febbraio, il Love Struck Charm e la skin per arma "Through the Heart" sono in vendita per 500 e 800 Apex Coin rispettivamente, poi dal 15 al 18 febbraio sarà il turno del Lovefinder Charm e del banner Love of the Game Pathfinder per 700 e 800 Apex Coin.



Nel frattempo, EA sta per portare su iOS e Android Apex Legends Mobile, mentre il gioco principale raggiunge la stagione 4 portando Revenant e le sue nuove abilità nel roster.