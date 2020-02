Amazon Echo Show 8 disponibile in Italia: prezzo, caratteristiche e disponibilità

Lo smart speaker Amazon Echo Show 8 è finalmente disponibile anche in Italia. Dotato di un display da 8", è uno dei nuovi prodotti della gamma Echo annunciati da Amazon a fine settembre 2019, insieme agli auricolari Buds, all'anello Loop, alla lampada Glow e agli occhiali smart Frames.



Come prodotto, l'Amazon Echo Show 8 si posiziona tra il modello da 10" e quello da 5". Insomma, è un buon compromesso tra il top di gamma e il modello d'ingresso. Ovviamente è dotato dell'assistente vocale Alexa ed è collegato a una serie di servizi correlati che consentono di sfruttarlo al massimo come Amazon Music, Apple Music, Spotify, TIMMUSIC e tanti altri.



Vediamo cosa può fare l'utente con l'Amazon Echo Show 8:

Gestire i suoi impegni quotidiani grazie ad Alexa e allo schermo da 8".

Accedere ai contenuti multimediali: vedere film, serie TV, notiziari, ascoltare radio, podcast o audiolibri.

Videochiamare chi utilizza Echo Spot, Echo Show, l'app Alexa o Skype.

Gestire in modo intelligente i dispositivi di casa, come le telecamere di sicurezza, le luci o il termostato.

Mostrare foto dagli album fotografici caricati su Amazon. È possibile anche personalizzare la schermata iniziale.

Creare routine mattutine.

Creare liste d'impegni, consultare il meteo, consultare l'agenda e molto altro ancora.