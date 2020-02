Fortnite: atterra al Faro di Lockie, Doposci e Monte Kay

Atterra al Faro di Lockie, Doposci e Monte Kay è una delle nuovissime sfide di Fortnite, introdotte con la Fortnite Capitolo 2 Stagione 2. E in questa rapida guida noi vi forniremo tutte le informazioni e i dettagli per completare velocemente e facilmente la missione.

Per completare la sfida degli agenti Atterra al Faro di Lockie, Doposci e Monte Kay di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 sarà sufficiente atterrare nei luoghi citati. Certo, ovviamente dovrete conoscere la loro precisa posizione: il faro è nell'arcipelago a nord-ovest della mappa di gioco, Doposci è la baita subito a sud di Brughiere Brumose, infine il Monte Kay è la vetta innevata poco più a est. Tutto vi sarà più chiaro, dando un'occhiata al video qui di seguito riportato.

Potete atterrare in questi luoghi della mappa di Fortnite Capitolo 2 anche in partite diverse; così facendo sbloccherete anche le missioni successive della Stagione 2, ben più complesse.