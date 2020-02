League of Legends, gli Eterni, dei tracciatori di statistiche, si mostrano in questo video

Riot Games presenta gli Eterni di League of Legends con un video doppiato in italiano. Gli Eterni sono dei tracciatori di statistiche unici per ogni campione che vi permettono di registrare, celebrare e sfoggiare tutti i momenti di gloria in partita e non.



All'uscita, ci saranno due serie di Eterni disponibili: la Serie principianti e la Serie 1. Ogni serie conterrà un set di tre Eterni per campione e in futuro ne verranno pubblicato degli altri, dopo aver visto quali statistiche i giocatori preferiranno tenere in conto.



Le statistiche cominceranno ad essere tracciate non appena verranno sbloccati gli Eterni. Dopo aver superato un traguardo, come 50 Rovesciate con Lee Sin, verrà mostrato un annuncio nel gioco, visibile a tutti i giocatori, per celebrare l'avvenimento.



Inoltre, gli Eterni saranno visibili agli altri giocatori insieme alla Maestria del campione nella Vetrina giocatore. La Vetrina giocatore è visibile in due momenti: sul retro della carta campione nella schermata di caricamento e sulla schermata di riepilogo morte dell'avversario dopo che lo avete ucciso o avete effettuato un assist per la sua uccisione. Il primo set di Eterni sbloccati per ogni campione verrà messo in evidenza automaticamente, ma sarà possibile personalizzare quali Eterni mostrare. Se non ne avrete nessuno, tranquilli: verrà comunque mostrata la vostra Maestria del campione proprio come nella schermata di caricamento.



Un set può contenere due tipi di Eterni, comuni e unici: gli Eterni comuni tracciano statistiche che non sono specifiche di alcun campione come per esempio, le eliminazioni e i mostri epici uccisi. Gli Eterni unici tracciano statistiche uniche, specifiche per un dato campione come, per esempio, "Cecchino stordente" di Ashe traccia quante volte avete messo a segno una suprema con gittata estremamente lunga.



È possibile vedere un elenco completo degli Eterni unici di tutti i campioni qui.



Il prezzo di ogni set è determinato da quanti Eterni comuni o unici include. Gli Eterni comuni valgono 75 RP l'uno, mentre quelli unici 200 RP l'uno. Per esempio, la Serie 1 contiene set con 3 Eterni unici e costa 600 RP per campione, mentre un ipotetico set futuro con 2 Eterni comuni e 1 Eterno unico costerebbe 350 RP.



Gli Eterni hanno anche tratti unici sbloccabili, che possono essere ottenuti raggiungendo traguardi all'interno di una serie. Raggiungendo 5 traguardi in un singolo Eterno, inizierà a tenere traccia del vostro record personale per quella statistica. Superate il vostro record personale durante una partita e otterrete uno speciale annuncio per il traguardo che verrà mostrato agli altri giocatori in gioco.



Inoltre, se raggiungete 15 traguardi tra i vari Eterni di un set, la vostra Emote Maestria verrà migliorata con un esclusivo effetto infuocato. È possibile migliorare l'Emote Maestria varie volte, perciò più set completerete, più bello sarà l'aspetto dell'emote di quel campione.



Chissà se ci sarà un set di Eterni che calcolerà gli insulti ricevuti nel gioco.



Per scoprire nel dettaglio cosa è stato cambiato e perché, collegatevi a questo indirizzo.