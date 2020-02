Il Cortocircuito, si parla di Coronavirus e di film tratti dai videogiochi nella nuova puntata

Ci sono rubriche che rendono grande una pubblicazione. La nostra è... boh, comunque abbiamo Il Cortocircuito, che torna anche oggi con una nuova puntata in cui parleremo degli eventi videoludici rimandati a causa del Coronavirus, o Covid-19 per i bene informati, e delle prospettive dei videogiochi al cinema dopo il successo di Sonic il Film.



Ovviamente non mancherà l'incompetenza unita alla grande incompetenza, ossia ci saranno in studio Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino che, in diretta dalle 15:00 alle 16:30, sviscereranno in lungo e in largo gli argomenti del giorno. In fondo perché chiedere ai virologi quando si ha a disposizione Pianesani? Battute a parte, l'oggetto del primo argomento di discussione saranno gli ultimi annunci di Sony, che ha rinunciato alla GDC e al PAX East per paura del contagio. Quindi si passerà a parlare di Sonic il Film e del futuro radioso che aspetta i film tratti dai videogiochi. In fondo siamo di fronte al più grande successo che il genere ricordi, anche se la qualità della pellicola è quella che è.



Come sempre potete fare le vostre domande ed esprimere delle considerazioni qui nei commenti, in chat oppure via Whatsapp al numero 392.5672883.