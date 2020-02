Star Wars: The Mandalorian, il primo trailer italiano della serie Disney Plus

Disney ha pubblicato il primo trailer italiano di Star Wars: The Mandalorian, la sua serie esclusiva per il servizio in abbonamento Disney Plus, in arrivo tra circa un mese anche da noi in Italia. Lo trovate in testa alla notizia.



The Mandalorian è una serie già molto famosa anche dalle nostre parti, visto che gli appassionati della saga non hanno mancato di guardare la versione con il doppiaggio USA (ma sottotitolata già nella nostra lingua), disponibile già da qualche mese. Comunque sia a tanti altri farà piacere poterla finalmente vedere doppiata nella nostra lingua.



Leggiamo altri dettagli su Star Wars: The Mandalorian, compresi quelli sull'abbonamento a Disney Plus, tratti dal comunicato stampa ufficiale:



Dai produttori Jon Favreau e Dave Filoni arriva in Italia l'epica prima serie live action dell'universo Star Wars, The Mandalorian, disponibile su Disney+ a partire dal 24 marzo 2020.



Dopo la caduta dell'Impero, nella galassia si è diffusa l'illegalità. Un guerriero solitario vaga per i lontani confini dello spazio, guadagnandosi da vivere come cacciatore di taglie. Ambientata dopo la caduta dell'Impero e prima della comparsa del Primo Ordine, The Mandalorian racconta le difficoltà di un pistolero solitario che opera nell'orlo esterno della galassia, lontano dall'autorità della Nuova Repubblica. La serie ha come protagonista Pedro Pascal nei panni del Mandaloriano.



Disney+ è il servizio di streaming dedicato ai film e ai prodotti di intrattenimento di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e altri brand, riuniti insieme, per la prima volta. Il servizio di streaming sarà disponibile in Italia, Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Austria e Svizzera dal 24 marzo al prezzo di €6.99 al mese/€69.99 all'anno.