Arena of Valor e realme stringono una partnership di co-marketing in tutta Europa. L'azienda di smartphone e il MOBA di casa Tencent vogliono collaborare per valorizzare l'esperienza mobile gaming offerta dalla linea realmi 6.

La collaborazione tra realme e Arena of Valor è una partnership di co-marketing con entrambi i marchi impegnati a fornire l'eccellenza nel gaming alle proprie community. Arena of Valor ha un bacino di utenti in forte crescita da oltre 200 milioni di giocatori registrati mentre i fan di realme stanno aumentando di giorno in giorno in tutta Europa e nel mondo.

realme 6 prova ad offrire degli smartphone potenti e adatti al gaming alla generazione più giovane a un prezzo altamente competitivo. La nuova serie realme 6, per esempio, dispone di uno schermo a 90hz. Questa è la nostra recensione del realme 6.

Levi Li, Direttore di realme Europa, ha commentato: "realme 6 è il perfetto connubio per l'attuale mercato del mobile gaming, motivo per cui la nostra partnership con Arena of Valor rappresenta una grande opportunità". Ed ha aggiunto: "realme 6 con i suoi 90hz e processore Helio G90T risulta la scelta migliore per il gaming nella sua fascia di prezzo".

Vincent Gao, Direttore Commerciale di TiMi Studios, ha commentato: "Arena of Valor ha fissato un alto standard per il gaming mobile in termini di qualità ed esperienza di gioco. La nuova serie realme 6, che eredita le eccezionali performance e display di realme, si dimostra un partner perfetto per Arena of Valor".

Arena of Valor è ora disponibile su App Store o Google Play in 149 paesi e regioni, compresi i server appena lanciati in MENA, Russia e Asia meridionale. Arena of Valor porta anche la sua esperienza di leader degli esport mobile nella sua community globale. Più di 40 milioni di ore sono state trasmesse dai fan tra i principali tornei di gaming: Arena of Valor World Cup e Arena of Valor International Championship. L'Arena of Valor World Cup è stata anche la competizione e-sport mobile più vista nel 2019 secondo la società di dati Esports Charts.