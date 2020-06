Fortnite, sfida Aquaman: cavalca le onde dietro uno squalo bottino a Sabbie Sudate

La nuova sfida di Aquaman è, nel momento in cui scriviamo, disponibile su Fortnite Capitolo 2 Stagione 3. Sapete di cosa si tratta, non è vero? Le sfide di Aquaman permetteranno di ottenere nel prossimo futuro la skin dell'omonimo eroe DC, a tutti i possessori del Pass Battaglia a pagamento della nuova stagione. Certo, se avranno completato le sfide come cavalca le onde dietro uno squalo bottino a Sabbie Sudate.

Veniamo al nuovo compito proposto dagli sviluppatori di Epic Games, infatti. Lo volete un bello spray dedicato a Jason Momoa? Molto bene, sappiate allora che la sfida (a parte, rispetto a quelle della Settimana 2 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3) richiede di cavalcare le onde dietro uno squalo bottino a Sabbie Sudate. Cosa significa esattamente? Che dovrete domare una di quelle bestiacce furiose.

Per completare la sfida come prima cosa atterrate a Sabbie Sudate (nord-ovest della mappa di gioco di Epic Games). Fate molta attenzione che non vi siano nemici, naturalmente: a questo punto munitevi di canna da pesca e cercate lo squalo che si annida nei paraggi. Lanciate l'amo e attendete che abbocchi: fatto, lui partirà a tutta birra tirandovi dietro. Se la missione sarà andata a buon fine, vedrete l'obiettivo sbloccato in alto a sinistra sulla schermata di gioco.

Questa missione è più difficile da spiegare che da completare, a patto di trovare subito una canna da pesca all'interno dei barili. Ecco un video realizzato da HarryNinetyFour: vi basterà seguirlo passo dopo passo. A proposito, avete già trovato tutti i gonfiabili di Deadpool presso lo Yacht?