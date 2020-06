Il Cortocircuito, nuova puntata alle 15.00: parleremo di Cyberpunk 2077 e giochi tripla A

Il Cortocircuito torna oggi con una nuova puntata, rigorosamente in diretta dalle 15.00 alle 16.30, in cui parleremo di Cyberpunk 2077 e giochi tripla A in compagnia di Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino.

Questi dunque gli argomenti della puntata:

Giochi tripla A: le dimensioni contano?

Partendo dalla lunga intervista concessa da Shawn Layden a Gamesindustry, in cui l'ex Sony dice che vorrebbe giochi più brevi per la sostenibilità dell'industria, parleremo appunto di tale possibilità e dei suoi risvolti.

Cyberpunk 2077: commenti e valutazioni fra amici

Uno spazio che dedicheremo completamente a Cyberpunk 2077, discutendo a ruota libera del gioco e ascoltando le valutazioni e le considerazioni di Alessio e Francesco.

Potrete interagire con noi in chat, nei commenti a questa notizia o sul gruppo Telegram ufficiale de Il Cortocircuito, dove troverete tanti altri appassionati con cui chiacchierare.

Accedendo al gruppo Telegram avrete inoltre la possibilità di inviare domande tramite registrazioni audio: oggi ne faremo ascoltare parecchie durante la puntata, quindi occhio!