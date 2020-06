Unieuro, parte la promozione Bastard Black Friday con tanti sconti su PS4, Nintendo Switch e altro

Unieuro ha dato il via a una nuova promozione chiamata Bastard Black Friday, ovvero una serie di sconti che andrà in scena da oggi, 26 giugno, fino all'8 luglio, comprendente un'ampia serie di prodotti di elettronica tra cui TV, PS4 e Nintendo Switch.

Protagonista dell'offerta pare sia Adriano Pappalardo, cosa che riportiamo giusto per dovere di cronaca e che pare essere collegata in qualche modo allo strano nome dato alla promozione, visto che la black friday vero e proprio mancherebbero ancora svariati mesi.

In ogni caso, gli sconti valgono sia nei negozi fisici che sul sito online di Unieuro, mentre qui sotto riportiamo alcuni esempi particolarmente interessanti di questa mandata di sconti estivi che riguardano in parte anche i videogiochi.

Fra le TV possiamo trovare occasioni veramente molto interessanti come il Sony KD-49XG9005, che rappresenta una delle soluzioni migliori anche per i videogiochi, con il pannello Full LED e ottime caratteristiche, al prezzo speciale di 699 euro, oppure il Samsung QLED Q90R da 65 pollici a 1699 euro, l'LG 49SM8200PLA a 499 euro o l'OLED LG 55B9SLA a 1199 euro.

Venendo ai videogiochi, troviamo PS4 in edizione Slim standard a 269 euro invece dei soliti 299 euro e Nintendo Switch (nuova revisione) con un gioco a scelta tra Animal Crossing: New Horizons, Pokémon Spada o Luigi's Mansion 3 a 339 euro.

Ovviamente non manca anche un'ampia scelta di smartphone, tra i quali troviamo iPhone 11 da 128 GB in varie colorazioni a 799 euro, Samsung Galaxy A30s a 199,90 euro, LG K40 a 99,90 euro, Samsung Galaxy S20 a 699 euro e Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 219 euro.

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.