Fortnite, dove trovare i gonfiabili di Deadpool allo Yacht

Finalmente gli sviluppatori di Epic Games hanno reso disponibili le sfide della Settimana 2 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3. Tra queste vi è anche Trova i gonfiabili di Deadpool allo Yacht, un compito che richiede qualche suggerimento in più per essere portato a termine: da qui la necessità di una piccola guida.

Per completare la sfida Trova i gonfiabili di Deadpool allo Yacht non dovrete fare altro che atterrare in una ben specifica nuova area della mappa di gioco di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3: lo Yacht, appunto. Attenzione perché la sua posizione non è più quella della scorsa stagione: adesso è sempre a nord e in mare, ma nella zona centrale dell'isola (non più quindi a nord-est). Guardando dall'Autorità verso nord dovreste scorgerlo immediatamente; l'imbarcazione è ormai in rovina.

Ma dove trovare i gonfiabili di Deadpool allo Yacht? Presto detto: vi sono in tutto tre oggetti indistruttibili, paperelle di gomma viola con cui dovrete interagire (tasto Quadrato del DualShock su PlayStation 4). La principale difficoltà consiste nella presenza degli avversari, quindi potreste valutare di dedicarvi alla missione in modalità Rissa a Squadre, dove è presente il respawn.

Ecco un video realizzato da HarryNinetyFour, che mostra la posizione e collocazione di tutti e tre i gonfiabili di Deadpool presso lo Yacht. Raccoglieteli uno dopo l'altro, e avrete completato la sfida. Ricordate di dare un'occhiata all'elenco completo con tutte le missioni di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 della Settimana 2.