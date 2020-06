Cyberpunk 2077, annunciato un nuovo Night City Wire

Durante la diretta di oggi di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED ha annunciato un nuovo Night City Wire per le prossime settimane. In questo modo lo sviluppatore polacco ha formalmente creato un vero e proprio format che utilizzerà per presentare tutte le caratteristiche più innovative del gioco.

Ancora non sappiamo con precisione quando sarà il prossimo appuntamento, ma al termine della ricchissima diretta di oggi CD Projekt RED ha annunciato un nuovo Night City Wire. Arriverà "nelle prossime settimane". Aspettiamoci dunque del nuovo gameplay e nuove informazioni dal mondo di Cyberpunk 2077. Nei prossimi giorni lo sviluppatore polacco dirà con precisione quando sarà la prossima diretta, ma viste le novità annunciate oggi speriamo sia molto prossima.

Per esempio è stato annunciato un anime dedicato a Cyberpunk 2077 prodotto da Netflix chiamato Cyberpunk: Edgerunners. Poi abbiamo pubblicato un corposo provato di Cyberpunk 2077, tante immagini e anche una video anteprima, che potete trovare qui sotto.

Tutti coloro che volevano avere nuove informazioni del gioco, dunque, saranno contenti di sapere che i lavori procedono bene, nonostante il nuovo rinvio. Cosa ne pensate?