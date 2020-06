Fortnite Capitolo 2 Stagione 3, sfide della Settimana 2 disponibili: l'elenco completo

Con l'arrivo della Stagione 3 ci sono finalmente tante cose da fare ogni nuovo giorno, su Fortnite Capitolo 2. Specialmente di giovedì, quando gli sviluppatori di Epic Games rilasciano le nuove sfide settimanali. Sì, ciò avverrà anche oggi, giovedì 25 giugno 2020.

Nel momento in cui scriviamo le nuove sfide settimanali di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 sono ufficialmente disponibili: sono quelle della Settimana 2, e a partire da oggi resteranno a disposizione dei giocatori fino alla conclusione della stagione stessa, prevista per il prossimo 27 agosto 2020. Completare le sfide, va da sé, è utile per aumentare il livello del proprio Pass Battaglia a pagamento, e guadagnare moltissimi punti esperienza. Le sfide della Settimana 1 e 2, del resto, erano state ampiamente anticipate dai dataminer.

Siamo già in possesso dell'elenco completo con tutte le sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 della Settimana, ve lo riportiamo qui di seguito. Nulla di troppo complesso, ma torneremo sulle singole missioni non appena avremo delle guide da proporvi.

Usa diverse zipline all'Autorità

Cerca forzieri e scatole di munizioni a Siepi d'Agrifoglio

Trova i gonfiabili di Deadpool allo Yacht

Fai gol sul campo da calcio a Parco Pacifico

Eliminazioni a Lago Languido

Colpisci degli scagnozzi alla testa alla Fortiglia

Raduna e consuma oggetti da raccogliere al Frutteto