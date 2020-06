Xbox Series X: caratteristiche ed elenco dei giochi "ottimizzati" per la nuova console

Xbox Series X godrà di una sorta di certificazione identificata dal bollino "Optimized for Xbox Series X", sulle cui caratteristiche cerca di fare chiarezza un lungo post pubblicato sul blog ufficiale di Microsoft, insieme ad un trailer riassuntivo e a un elenco di giochi che attualmente rientrano nella categoria dei titoli ottimizzati.

"Ottimizzato per Xbox Series X", come si legge nel nuovo logo registrato da Microsoft, significa che il gioco che espone questo bollino sfrutta appieno il potenziale offerto da Xbox Series X. Questo vuol dire che il gioco può essere stato creato per la nuova console oppure appunto modificato in modo da essere ottimizzato al meglio. Microsoft distingue dunque i due casi principali di giochi ottimizzati per Xbox Series X: