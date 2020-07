Fortnite C2 Stagione 3, sfide della Settimana 5 disponibili: l'elenco da Epic Games

Oggi giovedì 16 luglio 2020 è, appunto, un giovedì: e cosa accade in questo preciso giorno della settimana su Fortnite Capitolo 2 Stagione 3? Esatto, gli sviluppatori di Epic Games rendono disponibili le nuove sfide. Ve ne parliamo più diffusamente in questo rapido articolo.

Dopo le sfide della Settimana 4 della scorsa settimana, le missioni della Settimana 5 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 sono ufficialmente disponibili per il completamento. Ovviamente il nostro consiglio è quello di entrare in azione non appena possibile, dato che garantiscono moltissimi punti esperienza: e i punti esperienza servono per aumentare di livello il proprio account e, soprattutto, per sbloccare le ricompense del Pass Battaglia stagionale.

Come sempre il livello di difficoltà si mantiene su livelli medi, sfida più sfida meno: noi torneremo non appena possibile con le singole guide, per darvi una mano. Intanto qui di seguito trovate il pratico elenco predisposto dagli sviluppatori di Epic Games.

Cerca dei forzieri a Sabbie Sudate

Eliminazioni a Corso Commercio

Usa vasetto di lucciole o pistola a razzi a Brughiere Brumose

Atterra allo Yacht e finisci nella top 25

Pesca pesce a Scogliere Scoscese

Potenzia un'arma a Borgo Bislacco

Raccogli anelli fluttuanti a Foschi Fumaioli

Conquista il tuo tridente nella Cala Corallina