Project xCloud, Phil Spencer mostra Destiny 2 su Razer Kishi

Phil Spencer, capo di Xbox, ha mostrato Project xCloud in azione. In questa occasione, però, lo ha fatto utilizzando un Razer Kishi, un controller universale per smartphone che trasforma i telefoni in una sorta di Nintendo Switch. In questo modo Spencer è stato costretto a giocare a Destiny 2 al posto di seguire le riunioni del giorno.



Come abbiamo sottolineato più volte Phil Spencer, oltre a rivestire il serissimo e delicatissimo ruolo di Head of Xbox, ultimamente si sta proponendo anche come paradigma per tutti i videogiocatori. Le sue dichiarazioni e le sue politiche, infatti, sembrano avere i fan Xbox al centro, generando in questo modo un'opinione positiva intorno all'azienda e al suo operato.



Anche nel caso del suo ultimo tweet, per esempio, Spencer non si è limitato a mostrare Project xCloud, il servizio di gaming in streaming di Xbox, in azione, ma lo ha fatto esibendo anche un prototipo di Razer Kishi. Per chi non lo sapesse si tratta di una periferica 'da gamer' creata da Razer che trasforma gli smartphone in delle console simili a Nintendo Switch. Con questo setup, Spencer si è detto rapito e ha affermato che la sua produttività è scesa ai minimi storici, dato che doveva giocare a Destiny 2.Nel farlo, oltretutto, ha chiesto scusa a Kareem Choudhry, CVP di Project xCloud, perché ne risentiranno i meeting della giornata.



Come dicevamo Spencer si sta dimostrando un maestro nella comunicazione, sempre a cavallo tra ruolo ufficiale e status da gamer, con un pizzico di ironia, che non guasta mai.



Voi giochereste a Destiny 2 su questo setup?



Thanks to @minliangtan and the team at @Razer for early access to the Razer Kishi. Pretty great way to play #ProjectxCloud. Basically killed any productivity I might have had in meetings today, sorry @Kareem_Choudhry pic.twitter.com/Cgo2fREoS0 — Phil Spencer (@XboxP3) January 31, 2020