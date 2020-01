Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 31/1/2020

Le offerte Amazon di oggi partono con uno smartphone ZTE accessoriato di tutto punto ma decisamente sottile e soprattutto disponibile a un ottimo prezzo. Al secondo posto troviamo invece un paio di cuffie wireless con microfono, modeste ma anche queste soggette a un forte sconto. Sono invece alcuni cali di prezzo consecutivi a migliorare l'appeal dell'ACER EB490QK, un monitor con form factor da televisore che punta su dimensioni generose.



Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, è uno di questi e garantisce anche la fruizione di Music Unlimited (provabile gratis per 70 giorni per celebrare Sanremo), Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.