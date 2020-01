GameStop, il volantone Carnival Party mette in sconto PS4 e Switch, anche a rate

GameStop ha dato il via a tutta una nuova serie di offerte. Il volantone Carnival Party mette tantissimi prodotti in sconto: possiamo trovare diverse bundle di PS4, Switch e Xbox One a prezzo ribassato. Gli acquisti si possono fare anche a rate a tasso zero. Le offerte sono partite il 30 gennaio e andranno avanti fino al 26 febbraio 2020.



Il Carnevale è arrivato da GameStop. Sono tanti gli sconti proposti dalla nota catena dal 30 gennaio 2020 al 26 febbraio 2020. La cosa interessante di questo volantone è che gli acquisti potranno essere fatti pagando in 5 o 10 rate ad interessi 0.



Tra le offerte che vogliamo segnalarvi c'è la nuova versione di Nintendo Switch con Mario Kart 8 a 329.98 euro. La limited Edition di Pokémon Let's Go Eevee a 349.98 euro e Switch Lite a 199.98 euro. Per quanto riguarda i giochi, la promozione prevede 3 mesi di abbonamento Nintendo Switch Online compreso nel prezzo di tante novità come PokémonSpada e Scudo o Luigi's Mansion 3. Interessante anche l'accoppiata Joy-Con+Pro Controller a 129.98 euro.



Per quanto riguarda PS4 abbiamo la versione da 1TB + tre capolavori del calibro di Uncharted 4, The Last of Us e Horizon: Zero Dawn a 299.98 euro. La versione da 500GB con un secondo DualShock 4 e Fortnite a 279.98 euro.



Xbox One X con un gioco costa 299.98 euro, mentre Xbox One S da 1TB e un gioco 229.98 euro.



Poi ci sono anche accessori e promozioni sull'usato. Nel caso in cui voleste consultare l'elenco completo, troverete tutto a questo indirizzo.



