Nintendo Online, gli abbonati su Switch sono più di 15 milioni

Nintendo Online, il servizio d'abbonamento necessario per accedere alle funzionalità di rete di Nintendo Switch, continua a crescere. Nintendo, infatti, ha annunciato che sono più di 15 milioni gli abbonamenti sottoscritti.



Nonostante non possa contare sui servizi offerti da Xbox Live Gold e PS Plus, anche Nintendo Online sta crescendo in maniera sostanziale. L'analista di Niko Partners Daniel Ahmad, infatti, ha notato che negli ultimi 12 mesi sono arrivati ben 8 milioni di abbonati in più, per un totale di oltre 15 milioni. Questo vuol dire che approssimativamente quasi un terzo delle persone che hanno un Nintendo Switch hanno anche un abbonamento a Nintendo Online.



Per sostenere questo trend, il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa ha detto che "continueremo a migliorare l'appeal del servizio portando più funzionalità e più divertimento su Nintendo Switch." Cosa voglia dire nel dettaglio questa affermazione nessuno, al di fuori di Nintendo, lo sa. Sicuramente tornano alla mente i 39 marchi che la grande N ha rinnovato negli ultimi giorni. L'obbiettivo di Nintendo, infatti, è quello di mantenere i tanti che provano il servizio, ma poi non lo rinnovano, nonostante il costo contenuto.