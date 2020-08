FIFA 21: trailer del gameplay, immagini e dettagli da Electronic Arts

FIFA 21 si mostra oggi con l'atteso trailer del gameplay e con una serie di nuove immagini che arrivano direttamente da Electronic Arts.

Come avrete letto nel nostro provato di FIFA 21, la nuova edizione del calcio targato EA Sports vanterà svariati miglioramenti applicati alle meccaniche e al reparto tecnico, ad esempio una resa più realistica dei passaggi in relazione alla posizione del corpo dei giocatori.

È stato inoltre introdotto il cosiddetto Dribbling Agile, una feature che tramite la pressione dei tasti dorsali consente ai calciatori di dribblare appunto l'avversario di turno, spostando il pallone da un piede all'altro e accelerando all'improvviso.

Gli sviluppatori hanno apportato delle modifiche all'intelligenza artificiale per ottenere un comportamento più convincente dei compagni e dei membri dell'altra squadra, nonché tante nuove animazioni per accompagnare altrettante manovre.

Insomma, parliamo sulla carta di un ampio set di interventi, che mirano in questo caso a consolidare e rifinire l'esperienza più che a rivoluzionarla: scopriremo quale peso specifico avranno da qui al lancio di FIFA 21, fissato al 9 ottobre.