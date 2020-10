Hideo Kojima, nuovo gioco in lavorazione: si registra la colonna sonora

Il team di sviluppo di Hideo Kojima lavora a un nuovo gioco non ancora annunciato, ma il compositore Ludvig Forssell ha reso noto su Twitter che le registrazioni della colonna sonora sono cominciate.

Sappiamo che Junji Ito vorrebbe lavorare con Kojima anche se il progetto di Silent Hills è stato cancellato, ed è dunque possibile che qualcosa si stia muovendo in tal senso.

Il game director giapponese non ha mai fatto mistero di essersi dedicato allo script di un gioco horror, e magari le incisioni effettuate da Forssell servono proprio per questo titolo.

"Prima registrazione COVID di quest'anno per un progetto non ancora annunciato", ha scritto il compositore nel suo post. "Sono davvero felice del risultato!"

