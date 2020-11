Observer System Redux per PS5, un video con 20 minuti di gameplay

Observer System Redux si mostra su PS5 con un video di gameplay della durata di circa 20 minuti, con le sequenze introduttive della campagna.

Caratterizzato da importanti miglioramenti grafici, Observer System Redux introduce anche nuovi contenuti che andranno ad arricchire la storia, ambientata in una Cracovia del 2084 oscura e inquietante.

Corre l'anno 2084. Il futuro si è rivelato molto più buio di quanto ci si potesse immaginare. Prima c'è stato il nanofago, una piaga digitale che ha mietuto migliaia e migliaia di vittime tra coloro che avevano potenziato i propri corpi e le proprie menti.

Poi è scoppiata la guerra che ha lasciato sia l'est che l'ovest decimati e in frantumi. Non essendo rimasto nessuno per rivendicare il potere, le società hanno preso il controllo e hanno istituito ognuna un proprio impero fondato sulla corruzione.

Tu non sei altro che uno strumento aziendale di oppressione, temuto e disprezzato, che hackera e viola gli angoli più reconditi delle menti dei sospettati. Sei la persona che si infiltra nei loro sogni, che mette a nudo le loro paure e che preleva qualsiasi elemento necessario per la propria investigazione. Tu sei un Osservatore.

Giocherai nei panni di Daniel Lazarski, un detective neurale d'élite interpretato dalla nota icona cyberpunk Rutger Hauer. In qualità di Osservatore, violerai le menti dei sospettati per estrarre prove e indizi. Qualsiasi loro sensazione, pensiero o ricordo potrà essere usato per risolvere il caso.

Avvalendoti di un dispositivo noto come Mangiasogni, hackera la mente dei morti e dei morituri per rivivere i loro ultimi momenti di vita e sondare le loro paure e le loro ossessioni. Addentrati nei contorti labirinti neurali e vai alla ricerca di indizi che possano aiutarti a trovare l'inafferrabile assassino. Ma fai attenzione, perché più a fondo ti spingerai, più rischierai di perdere la tua stessa salute mentale.

Esplora un mondo dilaniato dalla guerra e dalla piaga cibernetica dove la vita non ha pressoché valore e la speranza si è quasi spenta; dove la maggior parte della gente è disposta a tutto pur di sottrarsi alla propria tormentata esistenza; dove realtà virtuali, droghe che alterano la mente e impianti neurali sono diventati il veleno preferito per sottrarsi al mondo reale e abbandonarsi a un oblio felice.

Ma ricorda che non importa quanto in profondità ci si possa isolare, perché non c'è modo di nascondersi da un Osservatore.