The Witcher, serie Netflix: con il lockdown in UK, Henry Cavill e riprese si spostano in studio

La serie Netfilx di The Witcher è ancora in lavorazione, attualmente sulla seconda stagione dopo il grande successo riscosso dalla prima, ma con il lockdown attuato nel Regno Unito la produzione è costretta a prendere altri provvedimenti, come dimostrato da un Henry Cavill con valigia in mano e cane al guinzaglio, pronto a spostarsi nuovamente in studio dove proseguiranno probabilmente le riprese.

Non sappiamo ancora quali siano gli effetti concreti del lockdown nel Regno Unito sulla produzione di The Witcher: Stagione 2, ma è chiaro che qualcosa dovrà cambiare, come dimostra anche l'eloquente foto postata da Henry Cavill su Instagram.

Nonostante la gravità della situazione, tuttavia, il buon vecchio Henry ispira sempre una certa tranquillità: con cappello e maglione comodo, il cane al guinzaglio e un elegante borsone di pelle in mano, il nostro Witcher televisivo riferisce semplicemente di dover lasciare lo Yorkshire nello "straordinario nord" dell'Inghilterra per tornare giù al sud e "continuare a registrare in studio".

L'idea è dunque che la produzione e le riprese siano destinate a continuare in studio, forse all'interno di un ambiente più controllato e rispettando le regole sul distanziamento sociale. Nel frattempo, Cavill ringrazia tutti coloro che hanno ospitato e accolto i vari membri del cast e della produzione, sperando di "tornare alle vostre colline presto".

Nel frattempo, è emerso che le armature di Nilfgaard sono migliori nella Stagione 2 rispetto a quanto abbiamo visto in precedenza, mentre da Netflix sono arrivate nuove immagini dei personaggi.