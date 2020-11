PS5, il controller DualSense risolve il problema del drifting: ecco come

Il controller DualSense di PS5 adotta una soluzione che dovrebbe risolvere il problema del drifting che spesso affligge gli stick analogici del DualShock 4.

Sembra insomma che la disposizione dei componenti del nuovo controller differisca appunto da quella del DualShock 4, come invece si faceva notare in questo teardown del DualSense.

Stando al video realizzato da Battle Beaver, che potete vedere qui sotto (la parte che ci interessa comincia al minuto 33:12), gli ingegneri Sony hanno infatti ruotato di 90 gradi il meccanismo degli stick proprio per cercare di prevenire il fenomeno del drifting.

Se tale accortezza si rivelerà davvero efficace o meno, naturalmente, sarà il tempo a dirlo: lo scopriremo a partire dal 19 novembre in Italia, o forse qualche giorno prima.

In calce trovate il tweet dell'insider Okami che faceva notare appunto questo particolare del nuovo teardown del DualSense, con tanto di foto esplicative.

In a 45 minute teardown of the new #Dualsense controller, @BattleBeaverC noticed that the joystick mechanism has been rotated 90 degrees.

Long story short this should help with the sprinting and stick drift issues the Dualshock 4 had, especially in FPS games. 👌 pic.twitter.com/8LXXSrD3Hs