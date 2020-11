PS5, anche Amazon punta alla spedizione anticipata rispetto all'uscita ufficiale?

PS5 potrebbe arrivare prima della data di uscita ufficiale a chi ha effettuato il preorder, con Amazon che sembra accodarsi agli altri rivenditori che, in queste ore, stanno segnalando la possibile spedizione anticipata di console, accessori e giochi per la piattaforma Sony in Italia.

Abbiamo riportato oggi il fatto che Mediaworld comincerà a spedire console, giochi e accessori prima, in base ad alcune segnalazioni rilevate presso i canali ufficiali della catena, ma adesso anche Amazon sembra confermare la cosa. D'altra parte, si tratterebbe di un'iniziativa in linea con quanto sembra stia accadendo in altri paesi europei in cui il lockdown incombe.

In base a quanto riportato da un utente del forum Ludomedia, con tanto di screenshot a comprovare la questione, sembra che il servizio clienti di Amazon abbia risposto a una domanda diretta sulla data di spedizione di PS5 confermando che l'uscita è prevista per il 12 novembre 2020.

L'addetto all'assistenza clienti fa presente che, a causa di possibili ritardi, la consegna potrebbe avvenire successivamente ma non dovrebbe superare "il 15 novembre 2020", che sarebbe comunque prima della data di uscita fissata da Sony per PS5, ovvero il 19 novembre 2020 in Italia.

Ovviamente la cosa non può essere presa come una conferma del lancio anticipato di PS5, accessori e giochi rispetto all'uscita ufficiale del 19 novembre nemmeno per Amazon, anche perché altri utenti hanno commentato di non aver ricevuto la stessa informazione, con la conferma invece della spedizione per il 19 novembre.

In ogni caso, considerando la possibilità di restrizioni al commercio e agli spostamenti, non possiamo escludere completamente una iniziativa del genere. D'altra parte, è vero che i giochi di lancio saranno disponibili in anticipo rispetto alla console, dunque è possibile che la logistica sia già pronta per il 12 novembre, staremo a vedere.